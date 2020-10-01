Ради этого провели пробег на ретро-автомобилях и съели торт в виде "Запорожца".

1 октября 1960 года с конвейера Запорожского автозавода сошел первый серийный "Запорожец" ЗАЗ-965. Отпраздновать это событие решили на родине автомобиля. Музей техники "Фаэтон" организовал небольшое мероприятие. Оно началось с пробега ретро-автомобилей, среди которых были не только "Запорожцы", но и другие модели тех времен. Около десятка ЗАЗов доехали до центра города, где была организована выставка участников.

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Затем владельцы машин вернулись в музей, где разрезали и съели торт в виде "Горбатого".

С полной историей "Запорожца" можно ознакомиться здесь:

Напомним о неизвестных моделях ЗАЗа.