Заради цього провели пробіг на ретро-автівках та з'їли торт у вигляді "Запорожця".

1 жовтня 1960 року з конвеєра Запорізького автозаводу зійшов перший серійний "Запорожець" ЗАЗ-965. Відсвяткувати цю подію вирішили на батьківщині автомобіля. Музей техніки "Фаетон" організував невеликий захід. Він розпочався пробігом ретро-автомобілів, серед яких були не лише "Запорожці", але й інші моделі тих часів. Близько десятка ЗАЗів доїхали у центр міста, де була організована виставка учасників.

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Потім власники машин повернулися в музей, де розрізали й з'їли торт у вигляді "Горбатого".

З повною історією "Запорожця" можна ознайоитись тут:

Нагадаємо про невідомі моделі ЗАЗу.