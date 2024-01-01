В Запорожье приехали китайские экскаваторы от немцев

Обе машины целевым назначением адресованы для хозяйствования на объектах водоснабжения. О получателях техники рассказывает Запорожская ОГА.

Одна машина будет работать в Долинской громаде, где будет помогать быстро реагировать на повреждения водопроводных сетей. Второй экскаватор-погрузчик для таких же целей передан на баланс Вольнянского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотведения КП "Облводоканал".

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Техника XCMG в регионах Украины хорошо известна, в т.ч. экскаваторы-погрузчики XC8-S2570 для механизации работ в почвах I-IV категории. Это не только землекопы или операционисты погрузочных работ, это – универсалы, способные работать как кран или бульдозер, что для предприятий водоснабжения очень важно.

Фронтальный ковш грузоподъемностью 3100 кг способен оперировать на максимальной высоте подъема 3,33 м. Этого достаточно для обработки самосвалов или бортовых машин с наращенными бортами. Кстати, его вместимость также впечатляющая – один кубометр.

А вот ковш экскаваторной навески маленький, имеет всего 0,25 "куба". Однако для копания траншеи под вложение труб или раскрытия места порыва этого достаточно.

Экскаватор способен копать на глубину 5,6 м и в радиусе 6,6 м. Это по характеристикам практически соответствует таким же машинам ведущих мировых производителей.

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Впрочем, по мощности двигателя здесь также сходство с подобными экскаваторами. В моторной нише стоит 4-цилиндровый дизельный агрегат Yuchai, выдающий на-гора 73,5 кВт / 99,93 л.с. при 2 200 об/мин.

Для Запорожской области такая техника крайне необходима, поскольку речь идет не о традиционном ремонте или обслуживании сети водопровода и водоотведения, но и об оперативном восстановлении повреждений, что испытывают эти объекты от вражеских ракетно-бомбовых атак.

"Для нас это не просто передача техники – это очередной шаг в укреплении нашей устойчивости, в усилении нашей способности быстро реагировать на вызовы, которые ежедневно ставит перед нами война. Ведь враг не прекращает обстрелов, и, к сожалению, мы ежедневно имеем дело с их последствиями", – отметил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.