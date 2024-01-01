В Запоріжжя приїхали китайські екскаватори від німців

Обидві машини цільовим призначенням адресовані для господарювання на об’єктах водопостачання. Про отримувачів техніки розповідає Запорізька ОВА.

Одна машина працюватиме в Долинській громаді, де буде допомагати швидко реагувати на пошкодження водопровідних мереж. Другий екскаватор-навантажувач для таких же завдань передано на баланс Вільнянського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення КП «Облводоканал».

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Техніка XCMG в регіонах України добре знана, в т.ч. екскаватори-навантажувачі XC8-S2570 для механізації робіт у ґрунтах I-IV категорії. Це не тільки землекопи чи операціоністи навантажувальних робіт, це – універсали, що спроможні працювати як кран чи бульдозер, що для підприємств водопостачання дуже важливо.

Фронтальний ківш вантажністю 3100 кг спроможний оперувати на максимальній висоті підйому 3,33 м. Цього достатньо для обробки самоскидів чи бортових машин з нарощеними бортами. До речі, його місткість також вражаюча – один кубометр.

А ось ківш екскаваторної навіски маленький, має всього 0,25 "куба". Однак для копання траншеї під вкладення труб чи розкриття місця пориву цього достатньо.

Екскаватор спроможний копати на глибину 5,6 м та в радіусі 6,6 м. Це за характеристиками практично відповідає таким же машинам провідних світових виробників.

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Втім, за потужністю двигуна тут також схожість з подібними екскаваторами. В моторній ніші стоїть 4-циліндровий дизельний агрегат Yuchai, що видає на-гора 73,5 кВт / 99,93 к.с. при 2 200 об./хв.

Для Запорізької області така техніка вкрай необхідна, оскільки мова йде не про традиційний ремонт чи обслуговування мережі водогону та водовідведення, але й про оперативне відновлення пошкоджень, що зазнають ці об’єкти від ворожих ракетно-бомбових атак.

"Для нас це не просто передача техніки – це черговий крок у зміцненні нашої стійкості, в посиленні нашої здатності швидко реагувати на виклики, які щодня ставить перед нами війна. Адже ворог не припиняє обстрілів, і, на жаль, ми щодня маємо справу з їхніми наслідками", – наголосив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.