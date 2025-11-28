ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106 стали лидерами в рейтинге в Украине

По данным экспертов Института исследований авторынка, обнародованным 27 ноября, в октябре украинцы совершили более двух тысяч операций по снятию авто с учета из-за выбраковки. Это финальная точка в жизни транспортного средства: после этой процедуры вернуться на дороги он уже никогда не сможет.

Также интересно какие авто списывали месяц назад

Сколько авто украинцы списывают навсегда

Услуга выбраковки в сервисных центрах МВД бесплатная, и пользуются ею чаще, чем может показаться. Только за один месяц на металлолом отправили 1638 легковушек, а также 367 грузовиков и 62 автобуса. Часть из них свои последние метры преодолевала не собственным ходом, а на эвакуаторе - но это уже технические детали завершенной истории.

Музей уходящей эпохи: кого списывали чаще всего

Октябрьский список напоминает экспозицию постсоветского автопрома. Ведущую роль в нем традиционно играет классика ВАЗов. Машины, некогда моторизовавшие страну, теперь окончательно сдают позиции.

Рядом с ними - легендарная ГАЗ "Волга". Когда-то ее черный кузов олицетворял власть и статус, а теперь олицетворяет совсем другую проблему - чрезмерные расходы на топливо и старение без шансов на возрождение.

Прощание коснулось и бывших символов "пацанской романтики" 90-х: ВАЗ 2109 и 21099. Когда-то эти модели были билетом во взрослую жизнь для целого поколения, а теперь они уступают место новым героям парковок возле многоэтажек.

К этой компании добавился и Daewoo Lanos - народный автомобиль Украины, который долгие годы заменял "Жигули" в такси. Сегодня он также массово завершает свой путь. В списке встречаются и ЗАЗ Таврия, и Lada 110, и незаменимый рабочий конь малых бизнесов - ГАЗ Газель, которая на финише своего пути превращалась скорее в генератор ржавчины, чем в транспорт.

Самый старый автомобиль октября - машина с душой эпохи

Главный герой месяца - ПАЗ 672М 1962 года выпуска. Автобус, который пережил десятилетия изменений и остался на ходу более шестидесяти лет, стал самым старым транспортным средством, официально списанным в октябре.

Желтый, прожорливый, с бензиновым мотором 4.3 и узнаваемыми округлыми окошками, он был живой капсулой времени. Когда его выпускали, "Битлз" только вышли на музыкальную сцену, мир переживал Карибский кризис, а Мэрилин Монро - последний год жизни. Но ПАЗ жил не новостями, а дорогами райцентров, свадьбами, жатвой, пригородными маршрутами и сельскими клубами.

Этот автобус знал каждую яму на своем маршруте, каждую остановку, где его ждали в дождь и мороз. Он возил людей в работах и праздниках, видел поколения, что менялись в его салоне. Только в 63 года он получил свое окончательное прощание.

Кстати какие автобусы покупали в октябре 2025 года

Автомобильная старость в цифрах

Причиной выбраковки чаще всего становится банальный возраст. Средний возраст списанных в октябре машин составляет 27 лет для легковых авто, 26 - для грузовых и столько же - для автобусов. То есть большинство этих транспортных средств уже давно исчерпали свой ресурс.