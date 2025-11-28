ВАЗ-2107 та ВАЗ-2106 стали лідерами у рейтингу в Україні

За даними експертів Інституту досліджень авторинку, оприлюдненими 27 листопада, у жовтні українці здійснили понад дві тисячі операцій зі зняття авто з обліку через вибракування. Це фінальна точка в житті транспортного засобу: після цієї процедури повернутися на дороги він уже ніколи не зможе.

Також цікаво які авто списували місяць тому

Скільки авто українці списують назавжди

Послуга вибракування в сервісних центрах МВС — безплатна, і користуються нею частіше, ніж може здатися. Лише за один місяць на металолом відправили 1638 легковиків, а також 367 вантажівок і 62 автобуси. Частина з них свої останні метри долала не власним ходом, а на евакуаторі — але це вже технічні деталі завершеної історії.

Музей епохи, яка йде: кого списували найчастіше

Жовтневий список нагадує експозицію пострадянського автопрому. Провідну роль у ньому традиційно відіграє класика ВАЗів. Машини, що колись моторизували країну, тепер остаточно здають позиції.

Поруч із ними — легендарна ГАЗ «Волга». Колись її чорний кузов уособлював владу і статус, а тепер уособлює зовсім іншу проблему — надмірні витрати на пальне і старіння без шансів на відродження.

Прощання торкнулося й колишніх символів «пацанської романтики» 90-х: ВАЗ 2109 та 21099. Колись ці моделі були квитком у доросле життя для цілого покоління, а тепер вони поступаються місцем новим героям паркувань біля багатоповерхівок.

До цієї компанії додався і Daewoo Lanos — народний автомобіль України, який довгі роки замінював «Жигулі» в таксі. Сьогодні він також масово завершує свій шлях. У списку зустрічаються і ЗАЗ Таврія, і Lada 110, і незамінний робочий кінь малих бізнесів — ГАЗ Газель, яка на фініші свого шляху перетворювалася радше на генератор іржі, ніж на транспорт.

Найстаріший автомобіль жовтня — машина з душею епохи

Головний герой місяця — ПАЗ 672М 1962 року випуску. Автобус, який пережив десятиліття змін і залишився на ходу понад шістдесят років, став найстарішим транспортним засобом, офіційно списаним у жовтні.

Жовтий, ненажерливий, з бензиновим мотором 4.3 і впізнаваними округлими віконцями, він був живою капсулою часу. Коли його випускали, «Бітлз» тільки вийшли на музичну сцену, світ переживав Карибську кризу, а Мерилін Монро — останній рік життя. Але ПАЗ жив не новинами, а дорогами райцентрів, весіллями, жнивами, приміськими маршрутами і сільськими клубами.

Цей автобус знав кожну яму на своєму маршруті, кожну зупинку, де його чекали у дощ і мороз. Він возив людей у роботах та святах, бачив покоління, що змінювалися в його салоні. Лише у 63 роки він отримав своє остаточне прощання.

До речі які автобуси купували у жовтні 2025 року

Автомобільна старість у цифрах

Причиною вибракування найчастіше стає банальний вік. Середній вік списаних у жовтні машин становить 27 років для легкових авто, 26 — для вантажних і стільки ж — для автобусів. Тобто більшість цих транспортних засобів уже давно вичерпали свій ресурс.