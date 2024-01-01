Важные транспортные переходы восстановлены на Харьковщине и Киевщине

Харьковщина

Реконструкция путепровода на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский вышла на финишную прямую. Сейчас там уже устраивают подходы к этому инженерному объекту, капитальный ремонт которого начался еще до войны.

Сообщается, что по состоянию на февраль 2022 года это сооружение было готово на 90%. Однако россияне во время отступления взорвали его в нескольких местах для препятствования украинского наступления и усложнения логистики.

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Пришлось корректировать проект и начать восстановление. Сейчас само сооружение уже почти восстановлено, его вот-вот соединят с действующей трассой. Уже ведется укладка асфальта.

Обновленный путепровод откроет транспортное прямое сообщение без объездов. Переход сократит логистическое плечо для всех видов транспорта, в том числе и военного значения.

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Это уже седьмое отстроенное искусственное сооружение на Харьковщине из 25 разрушенных из-за боевых действий. Сейчас еще 12 – в работе.

Киевщина

Здесь на днях открыто полноценное движение по восстановленному мосту через реку Трубеж, что на автомагистрали Борисполь – Березань – Яготин.

Мост в этом месте был разрушен в марте 2022 года, когда враг рвался в столицу Украины. Всего через реку Трубеж было разрушено три моста. Два из них уже восстановлено, работы на третьем мосту еще продолжаются, но уже вышли на завершающий этап.

Новый мостовой переход через реку Трубеж имеет 60 метров в длину. Железобетонная конструкция получила две полосы, что будет достаточно для прямого транспортного сообщения между громадами области и полноценной логистики всего региона.

Дорожники позаботились о создании на этом переходе современных стандартов безопасности. Здесь установили барьерное и перильное ограждение, обустроили тротуары, устроили водоотвод с моста и нанесли дорожную разметку.