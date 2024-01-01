Важливі транспортні переходи відновлені на Харківщині та Київщині

Харківщина

Реконструкція шляхопроводу на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський вийшла на фінішну пряму. Зараз там уже влаштовують підходи до цього інженерного об’єкта, капітальний ремонт якого розпочався ще до війни.

Повідомляється, що станом на лютий 2022 року ця споруда була готова на 90%. Однак росіяни під час відступу підірвали її в кількох місцях для перешкоджання українського наступу та ускладнення логістики.

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Довелося корегувати проєкт та розпочати відбудову. Зараз сама споруда вже майже відновлена, її ось-ось з’єднають з чинною трасою. Вже ведеться укладка асфальту.

Оновлений шляхопровід відкриє транспортне пряме сполучення без об’їздів. Перехід скоротить логістичне плече для всіх видів транспорту, у тому числі й військового значення.

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Це вже сьома відбудована штучна споруда на Харківщині з 25 зруйнованих через бойові дії. Наразі ще 12 – у роботі.

Київщина

Тут днями відкрито повноцінний рух по відновленому мосту через річку Трубіж, що на автомагістралі Бориспіль – Березань – Яготин.

Міст у цьому місці зазнав руйнації в березні 2022 року, коли ворог рвався до столиці України. Загалом через річку Трубіж було зруйновано три мости. Два з них вже відновлено, роботи на третьому мосту ще тривають, але вже вийшли на завершальний етап.

Новий мостовий перехід через річку Трубіж має 60 метрів у довжину. Залізобетонна конструкція отримала дві смуги, що буде достатньо для прямого транспортного сполучення між громадами області та повноцінної логістики всього регіону.

Дорожники подбали про створення на цьому переході сучасних стандартів безпеки. Тут встановили бар’єрне та перильне огородження, облаштували тротуари, влаштували водовідведення з мосту та нанесли дорожню розмітку.