Французский автопроизводитель начал поставки Baby II и одна из первых машин была отправлена в Дубай.

Bugatti Baby II в версии Vitesse приобретена оператором частного терминала аэропорта Аль Мактум в Объединенных Арабских Эмиратах и будет использоваться для трансферов в VIP-секции.

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Выполнение Vitesse означает карбоновый кузов и позиционирование между машинками в исполнениях Base и Pur Sang, последнее из которых является самым дорогим.

Фото: Bugatti Baby II / Bugatti

Не совсем детский и совершенно не игрушечный Baby II имеет оранжевый кузов цвета Jetex Orange – оттенок, разработанный специально для этого экземпляра, и может похвастаться набором дополнительных аксессуаров Touring Pack, который добавляет светодиодные фары, стоп-сигналы, брызговики, крылья и улучшенную проводку. Он также получил персонализированный номерной знак, специальные светоотражающие хромированные логотипы, кожаные сиденья премиум-класса изготовленный вручную транспортный чехол. В отдельном футляре поставляется "кнопка скорости", которая разблокирует всю мощь электромотора.

Варианты Vitesse и Pur Sang Baby II имеют общую производительность в 13,4 лошадиных силы (10 кВт), а при весе 230 кг, им нужно всего 6 секунд для разгона с 0 до 60 км/ч, на пути к максимальной скорости в 70 км/час. Базовая модель Base предлагает максимум 5,4 лошадиных силы (4 кВт) и максимальную скорость в 45 км/ч в режиме Expert, или 1,3 силы (1 кВт) и 20 км/ч в режиме Novice, оба из которых включены в верхние комплектации. Все модели Bugatti Baby II имеют задний привод и гидравлические тормоза.

Еще один экземпляр, с черным кузовом в цвете Nocturne Black и кожаным салоном Terre D'or, пробрался в Бельгию. Он создан, чтобы подходить к Bugatti Type 35, которым владеет заказчик, вместе с оригинальным Bugatti Baby и другими довоенными Bugatti.

Фото: Bugatti Baby II в бельгийской коллекции / Bugatti