Французький автовиробник розпочав поставки Baby II і одна з перших машин була відправлена в Дубай.

Bugatti Baby II у версії Vitesse придбана оператором приватного терміналу аеропорту Аль Мактум в Об’єднаних Арабських Еміратах і буде використовуватися для трансферів до VIP-секцій.

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Виконання Vitesse означає карбоновий кузов і позиціонування між машинками у виконаннях Base і Pur Sang, останне з яких є найдорожчим.

Фото: Bugatti Baby II / Bugatti

Не зовсім дитячий і абсолютно не іграшковий Baby II має помаранчевий кузов кольору Jetex Orange – відтінок, розроблений спеціально для цього екземпляра, і може похвалитися набором додаткових аксесуарів Touring Pack, який додає світлодіодні фари, стоп-сигнали, бризговики, крила та покращену проводку. Він також отримав персоналізований номерний знак, спеціальні світловідбиваючі хромовані логотипи, шкіряні сидіння преміум-класу та виготовлений вручну транспортний футляр. В окремому футлярі поставляється “кнопка швидкості”, яка розблоковує всю потужність електромотора.

Варіанти Vitesse і Pur Sang Baby II мають загальну продуктивність у 13,4 кінських сили (10 кВт), а при вазі 230 кг, їм потрібно всього 6 секунд для розгону з 0 до 60 км/год, на шляху до максимальної швидкості у 70 км/год. Базова модель Base пропонує максимум 5,4 кінських сили (4 кВт) та максимальну швидкість у 45 км/год в режимі Expert, або 1,3 сили (1 кВт) та 20 км/год в режимі Novice, обидва з яких включені у верхні комплектації. Всі моделі Bugatti Baby II мають задній привід та гідравлічні гальма.

Ще один екземпляр, із чорним кузовом у кольорі Nocturne Black та шкіряним салоном Terre D’or, пробрався до Бельгії. Він створений, щоб пасувати до Bugatti Type 35, яким володіє замовник, разом з оригінальним Bugatti Baby та іншими довоєнними Bugatti.

Фото: Bugatti Baby II в бельгійській колекції / Bugatti