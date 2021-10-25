Разработчики утверждают, что изобрели новую систему охлаждения аккумуляторов, с которой электрокар "дышит".

В 2018 году индийский стартап Vazirani Automotive показал "первый национальный гиперкар" Shul, который пока так и не воплотился в товарной модели. Но Vazirani показывает следующий быстрый и гладкий электрокар – спидстер Ekonk. Его разработчики также сводят к абсолюту, называя "самым легким электрокаром в мире".

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Название автомобиля происходит из священных индийских писаний и означает "большой взрыв" – то, в результате чего родилась наша вселенная. Ekonk представляет собой одноместный спидстер с инновационной системой терморегуляции батарей. Система имитирует теплообмен через дыхание, как у животных.

Кузов автомобиля изготовлен из углепластика. Силовая установка развивает 732 лошадиных силы при массе автомобиля в 738 килограммов. Такое соотношение массы к мощности позволяет ускоряться до 100 км/ч за 2,54 секунды. Заявленная максимальная скорость – 309 км/ч. Интересно, что при таких характеристиках, спорткар лишен каких-либо вспомогательных систем, что делает его действительно "хардкорным" для водителя.

Фото: Vazirani Ekonk / Vazirani

Вместо традиционного жидкостного охлаждения батарей в Vazirani разработали воздушное. Технология терморегуляции называется DiCo и основана на принципах биомимикрии – Ekonk, буквально дышит, избавляясь от разогретого воздуха вокруг тягового аккумулятора. Компания не рассказывает подробности, поэтому не ясно, как работает DiCo.