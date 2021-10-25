Розробники стверджують, що винайшли нову систему охолодження акумуляторів, з якою електрокар "дихає".

У 2018 році індійський стартап Vazirani Automotive показав “перший національний гіперкар” Shul, який поки так і не втілився у товарній моделі. Але Vazirani показує наступний швидкий та гладенький електрокар – спідстер Ekonk. Його розробники також зводять до абсолюту, називаючи “найлегшим електрокаром у світі”.

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Назва автомобіля походить зі священних індійських писань і означає “великий вибух” – те, в результаті чого народився наш всесвіт. Ekonk являє собою одномісний спідстер з інноваційною системою терморегуляції батарей. Система імітує теплообмін через дихання, як у тварин.

Кузов автомобіля виготовлений з вуглепластику. Силова установка розвиває 732 кінських сили при масі автомобіля у 738 кілограмів. Таке співвідношення маси до потужності дозволяє прискорюватись до 100 км/год за 2,54 секунди. Заявлена ​​максимальна швидкість – 309 км/год. Цікаво, що при таких характеристиках, спорткар позбавлений будь-яких допоміжних систем, що робить його справді “хардкорним” для водія.

Фото: Vazirani Ekonk / Vazirani

Замість традиційного рідинного охолодження батарей у Vazirani розробили повітряну. Технологія терморегуляції називається DiCo і заснована на принципах біомімікрії – Ekonk, буквально дихає, позбавляючись від розігрітого повітря довкола тягового акумулятора. Компанія не вдається в подробиці, тому не ясно, як саме працює DiCo.