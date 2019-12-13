Владелец странного пикапа – профессиональный гонщик Дэйви Хамильтон.

Двигаться на автомобиле задним ходом может быть трудно, особенно на высокой скорости. Но про-пилот Дэйви Хамильтон нашел элегантное решение проблемы: он "перевернул" кузов старого пикапа Ford задом наперед.

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Хамильтону пришла в голову эта идея, когда он увидел что-то подобное у своего друга из штата Мэн. Он начал искать пикап для проекта и специально хотел что-то с широким задним стеклом, которое могло бы стать подходящим лобовым стеклом. Этот ржавый пикап Ford 1952 года стал идеальной отправной точкой для проекта.

В кузове грузовика размещен 5,7-литровый V8 от Chevrolet, подключенный к трехступенчатому “автомату”. Поскольку в заднем борту пикапа, который теперь находится спереди, отсутствуют вентиляционные отверстия, в кузове также разместили большой радиатор для дополнительного охлаждения.

Управление странной машиной происходит так же, как и любым другим, обычным транспортным средством. Часть пространства багажника пошла на обеспечение пространства для ног водителя и пассажира. А пространство под капотом машины освободилось и используется как багажник.

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