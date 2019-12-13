Власник дивацького пікапа – професійний гонщик Дейві Гамільтон.

Рухатись на автомобілі заднім ходом може бути важко, особливо на високій швидкості. Але про-пілот Дейві Гамільтон знайшов елегантне рішення проблеми: він “перевернув” кузов старого пікапа Ford задом наперед.

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Гамільтону спала на думку ця ідея , коли він побачив щось подібне у свого друга зі штату Мен. Він почав шукати пікап для проекту і спеціально хотів щось із широким заднім склом, яке могло б стати підходящим лобовим склом. Цей іржавий пікап Ford 1952 року став ідеальною відправною точкою для проекту.

У кузові вантажівки розміщений 5,7-літровий V8 від Chevrolet, під’єднаний до триступеневого “автомату”. Оскільки в задньому борті пікапа, який тепер знаходиться спереду, відсутні вентиляційні отвори, в кузові також розмістили великий радіатор для додаткового охолодження.



Управління дивною машиною відбувається так само, як і будь-яким іншим, звичайним транспортним засобом. Частина простору багажника пішла на забезпечення простору для ніг водія і пасажира. А простір під капотом машини вивільнився і використовується як багажник.

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