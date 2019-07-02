Вид автомобиль имеет такой, как будто побывал в мясорубке, но все еще на ходу.

Между возможным и невозможным иногда проходит очень тонкая грань. Казалось бы, изувеченному спорткару прямая дорога на утиль, но она еще движется, а значит, со временем может получить новую жизнь.

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О таких повреждениях говорят "тотал". Очевидно, эта Toyota GT86 "обняла" столб, или получила мощный боковой удар от другого автомобиля. Ни одной целой панели, раскрыты все подушки безопасности, стекла повылетали, но "оно живет". Колеса чудом остались целыми и силовой агрегат работает.

Сейчас владельцем автомобиля является фирма 417 Motoring Parts из города Никса в штате Миссури. Это "Авторазборка", специалисты которой снимут с истерзанной "Тойоты" все, что уцелело и продадут по частям. Поэтому двигатель, коробка передач и колеса со временем поселятся в другие машины.

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