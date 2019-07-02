Вигляд автомобіль має такий, наче побував у м'ясорубці, але усе ще на ходу.

Між можливим і неможливим часом пролягає дуже тонка грань. Здавалось би, понівеченому спорткару пряма дорога на утиль, але вона ще рухається, а значить, з часом може отримати нове життя.

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Про такі пошкодження говорять “тотал”. Очевидно, ця Toyota GT86 “обійняла” стовп, або отримала потужний боковий удар від іншого автомобіля. Жодної цілої панелі, розкриті усі подушки безпеки, шибки повилітали, але “воно живе”. Колеса дивом залишились цілими і силовий агрегат працює.



Наразі власником автомобіля є фірма 417 Motoring Parts з міста Нікса у штаті Міссурі. Це “авторозбірка”, специ якої знімуть з понівеченої “Тойоти” усе, що вціліло і продадуть по частинах. Тож двигун, коробка передач і колеса з часом оселяться в інших машинах.

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