Vector W8 - пожалуй, самый удивительный суперкар из легендарных восьмидесятых.

То время было золотой эрой для автомобилестроения. Надоедливые экологи еще не придумали множество ограничений, а инженеры заботились главным образом о скорости и надежности и не очень прислушивались к хитрым маркетологам.

Стикер со жвачки Turbo.

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Vector W8 был оснащен двигателем объемом 6,0 л с двумя турбинами. Он выдавал 625 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Коробка передач была автоматическая 3-диапазонная.

Обзор Vector W8

Ускорение до первой сотни занимало 3,9 секунды, а максимальная скорость достигала 385 км/час.

Тест-драйв Vector W8

Когда этот автомобиль был новым, он стоил около 285 тысяч долларов. Сейчас цена подобных автомобилей значительно выше.

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