Vector W8 - мабуть, найдивовижніший суперкар з легендарних вісьмидесятих.

Той час був золотою ерою для автомобілебудування. Набридливі екологи ще не вигадали безліч обмежень, а інженери дбали головним чином про швидкість та надійність і не дуже дослухались хитрих маркетологів.

Стікер зі жвачки Turbo.

Читайте також: В Києві з’явились евакуатори, що "викрадають" автомобіль за одну хвилину: відео

Vector W8 був оснащений двигуном об'ємом 6,0 л з двома турбінами. Він видавав 625 к.с. та 880 Нм крутного моменту. Коробка передач була автоматична 3-діапазонна. А ще у ньому була маса “фішок”, які дивують навіть сьогодні.

Огляд Vector W8:

Прискорення до першої сотні займало 3,9 секунди, а максимальна швидкість сягала 385 км\год.

Тест-драйв Vector W8:

Коли цей автомобіль був новий, він коштував біля 285 тисяч доларів. Зараз ціна подібних автівок значно вища.

Також цікаво: Центр організації дорожнього руху назвав порушниками 70% водіїв