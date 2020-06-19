На съемках очередного выпуска британского автошоу Top Gear в Йоркшире произошла авария: ведущий Пэдди Макгиннесс не справился с управлением Lamborghini Diablo и разбил его.

Во время съемок очередного выпуска Top Gear, ведущий Пэдди Макгиннесс не справился с управлением и разбил Lamborghini Diablo, едва не вызвав аварию еще с парой дорогих экзотических спорткаров.

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В момент ДТП соведущие Макгиннесса – Эндрю Флинтофф и Крис Харрис, ехали рядом на Jaguar XJ220 и Ferrari F40. Эти автомобили не пострадали, поэтому режиссеры решили продолжить съемки, а разбитый Diablo заменили старой Skoda Octavia.

У коллекционного суперкара полностью отвалился задний бампер, видны царапины и сколы сзади и сбоку, хотя оптика осталась целой. Как сообщает The Sun, причиной аварии могла стать влажная после дождя дорога. Скорость Diablo была относительно невысокой – Макгиннесс ехал не более 60 километров в час. Сам ведущий не пострадал, чего не скажешь о машине. Впрочем, даже этот досадный эпизод может стать частью следующей серии шоу. Во сколько обойдется восстановление итальянского классического суперкара – не сообщается.

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