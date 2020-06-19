На зйомках чергового випуску британського автошоу Top Gear у Йоркширі трапилась аварія: ведучий Педді Макгіннесс не впорався з керуванням Lamborghini Diablo і розбив його.

Під час зйомок чергового випуску Top Gear, ведучий Педді Макгіннесс не впорався з керуванням і розбив Lamborghini Diablo, ледь не спричинивши аварію ще з парою дорогих екзотичних спорткарів.

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У момент ДТП співведучі Макгіннесса – Ендрю Флінтофф і Кріс Харріс, їхали поруч на Jaguar XJ220 та Ferrari F40. Ці автомобілі не постраждали, тому режисери вирішили продовжувати зйомки, а розбитий Diablo замінили старою Skoda Octavia.



У колекційного суперкара повністю відвалився задній бампер, помітні подряпини і відколи ззаду і збоку, хоча оптика залишилася цілою. Як повідомляє The Sun, причиною аварії могла стати волога після дощу дорога. Швидкість Diablo була відносно невисокою – Макгіннесс їхав не більше 60 кілометрів на годину. Сам ведучий не постраждав, чого не скажеш про машину. втім, навіть цей прикрий епізод може стати частиною настопної серії шоу. У скільки обійдеться відновлення італійського класичного суперкара – не повідомляється.

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