Тюнер, подаривший миру неповторимую Mazda RX-7 с "Токийского дрифта" и многие другие узнаваемые авто из фильмов "Форсаж", разработал интересный боди-кит для четвертого поколения Supra.

VeilSide 4509 GTR – это комплект деталей для модификации кузова Supra A80. Он стоит 3 миллиона иен или около 28 тысяч долларов.

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Пакет VeilSide 4509 GTR заменяет почти каждую панель на автомобиле, включая бамперы, крылья, капот, багажник и даже двери. В новой стилистике кузова читаются линии британского спорткара Bentley Continental GT. В то же время фары напоминают старые Chrysler 300, которые, в свою очередь, также копировали конструкции Bentley.

Но пропорции разные, и нос "Супры" выглядит дольше. С определенного ракурса авто даже напоминает 2-дверные модели Rolls-Royce, особенно Wraith.

Фото: VeilSide 4509 GTR на базе Toyota Supra A80 / Autoevolution

На фото представлены авто с дополнительными деталями и компонентами, включая широкие 22-дюймовые колеса, модификацию силового агрегата и тюнинг салона.

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