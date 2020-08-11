Тюнер, що подарував світу неповторну Mazda RX-7 з "Токійського дріфту" та багато інших впізнаваних авто з фільмів "Форсаж", розробив цікавий боді-кіт для четвертого покоління Supra.

VeilSide 4509 GTR – це комплект деталей для модифікації кузову Supra A80. Він коштує 3 мільйони ієн або близько 28 тисяч доларів.

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Пакет VeilSide 4509 GTR замінює майже кожну панель на автомобілі, включаючи бампери, крила, капот, багажник і навіть двері. У новій стилістиці кузову читаються лінії британського спорткара Bentley Continental GT. У той же час фари нагадують старі Chrysler 300, які, в свою чергу, також копіювали конструкції Bentley.

Але пропорції різні, і ніс “Супри” виглядає довше. З певного ракурсу авто навіть нагадує 2-дверні моделі Rolls-Royce, особливо Wraith.

Фото: VeilSide 4509 GTR на базі Toyota Supra A80 / Autoevolution

На фото представлені авто з додатковими деталями та компонентами, включаючи широкі 22-дюймові колеса та модифікацію силового агрегату та тюнінг салону.

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