Верховная Рада готовит три новых закона относительно регистрации автомобилей

Какие именно изменения ожидаются в работе сервисных центров МВД рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

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В проекте Закона № 9083 предложено упростить порядок продажи подержанных транспортных средств через субъектов хозяйствования, которые предоставляют платформу для такой продажи.

С принятием законопроекта продавец автомобиля, который обратился в автосалон, сможет передать автомобиль на продажу, сняв его с учета, получить средства или новое авто, а продажей и регистрацией на нового владельца уже будет заниматься автосалон.

"В целом указанный законопроект незначительный по объему, но его дальнейшее принятие и правоприменение прогнозируемо упростит работу для субъектов хозяйствования, которые работают с автомобилями, так и других юридических лиц, которые имеют в собственности транспортные средства", - рассказал Богдан Драпьятый.

Вторым законопроектом, реестр. № 9219, предлагается на законодательном уровне передать полномочия по регистрации и учету крупнотоннажных транспортных средств и других технологических транспортных средств (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, дорожно-строительная техника и т.д.) от Государственной службы Украины по вопросам труда в территориальные органы МВД.

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Третьим законопроектом реестр. № 9504 предлагается предоставить право территориальным сервисным центрам МВД при предоставлении административной услуги автоматизировано получать из реестров и баз данных государственных органов информации, необходимой для допуска граждан к управлению транспортными средствами, государственной регистрации и учета транспортных средств.

"Реализация проекта Закона обеспечит возможность гражданину, фактически имея при себе телефон с приложением Дія, только идентифицировать себя, а остальную информацию, необходимой для получения водительского удостоверения или перерегистрации автомобиля, будет взято из соответствующих государственных реестров", - отметил Богдан Драпьятый.