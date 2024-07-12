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Верховная Рада готовит три новых закона относительно регистрации автомобилей

На ближайших пленарных заседаниях украинский парламент планирует рассмотреть три проекта законов, направленные на изменения работы системы сервисных центров МВД относительно регистрации транспортных средств.
Парламент готовит три новых закона о регистрации автомобилей - Auto24

Новые законы относительно регистрации автомобилей

Евгений Гудущан
logo15 июля, 14:10
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Какие именно изменения ожидаются в работе сервисных центров МВД рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

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В проекте Закона № 9083 предложено упростить порядок продажи подержанных транспортных средств через субъектов хозяйствования, которые предоставляют платформу для такой продажи.

С принятием законопроекта продавец автомобиля, который обратился в автосалон, сможет передать автомобиль на продажу, сняв его с учета, получить средства или новое авто, а продажей и регистрацией на нового владельца уже будет заниматься автосалон.

"В целом указанный законопроект незначительный по объему, но его дальнейшее принятие и правоприменение прогнозируемо упростит работу для субъектов хозяйствования, которые работают с автомобилями, так и других юридических лиц, которые имеют в собственности транспортные средства", - рассказал Богдан Драпьятый.

Вторым законопроектом, реестр. № 9219, предлагается на законодательном уровне передать полномочия по регистрации и учету крупнотоннажных транспортных средств и других технологических транспортных средств (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, дорожно-строительная техника и т.д.) от Государственной службы Украины по вопросам труда в территориальные органы МВД.

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Третьим законопроектом реестр. № 9504 предлагается предоставить право территориальным сервисным центрам МВД при предоставлении административной услуги автоматизировано получать из реестров и баз данных государственных органов информации, необходимой для допуска граждан к управлению транспортными средствами, государственной регистрации и учета транспортных средств.

"Реализация проекта Закона обеспечит возможность гражданину, фактически имея при себе телефон с приложением Дія, только идентифицировать себя, а остальную информацию, необходимой для получения водительского удостоверения или перерегистрации автомобиля, будет взято из соответствующих государственных реестров", - отметил Богдан Драпьятый.

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