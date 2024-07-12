Верховна Рада готує три нові закони стосовно реєстрації автомобілів

Які саме зміни очікуються в роботі сервісних центрів МВС розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

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У проекті Закону № 9083 запропоновано спростити порядок продажу вживаних транспортних засобів через суб’єктів господарювання, які надають платформу для такого продажу.

З прийняттям законопроекту продавець автомобіля, який звернувся до автосалону, зможе передати автомобіль на продаж, знявши його з обліку, отримати кошти чи нове авто, а продажем і реєстрацією на нового власника вже займатиметься автосалон.

«Загалом зазначений законопроект незначний за обсягом, але його подальше прийняття і правозастосування прогнозовано спростить роботу для суб’єктів господарювання, які працюють з автомобілями, так й інших юридичних осіб, які мають у власності транспортні засоби», — розповів Богдан Драп’ятий.

Другим законопроектом, реєстр. № 9219, пропонується на законодавчому рівні передати повноваження з реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів (екскаватори, бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельна техніка тощо) від Державної служби України з питань праці до територіальних органів МВС.

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Третім законопроектом реєстр. № 9504 пропонується надати право територіальним сервісним центрам МВС під час надання адміністративної послуги автоматизовано отримувати з реєстрів і баз даних державних органів інформації, необхідної для допуску громадян до керування транспортними засобами, державної реєстрації та обліку транспортних засобів.

«Реалізація проекту Закону забезпечить можливість громадянину, фактично маючи при собі телефон із застосунком Дія, лише ідентифікувати себе, а решту інформації, необхідної для отримання посвідчення водія або перереєстрації автомобіля, буде взято з відповідних державних реєстрів», — зазначив Богдан Драп’ятий.