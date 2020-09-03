Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект Закона, касающийся совершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортными средствами.

Проектом предусматривается внесение изменений в статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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Теперь за незаконное завладение транспортным средством с небольшими убытками злоумышленник может просто заплатить штраф. Но если убытки от преступления составляют от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 – 4250 грн) – наказание будет более суровым и злоумышленника уже могут лишить свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

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