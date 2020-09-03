Верховна Рада України ухвалила у другому читанні проект Закону, що стосується удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортними засобами.

Проектом передбачається внесення змін до статей 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) КК України та статті 250 (Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді) Кримінального процесуального кодексу України.

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Тепер за незаконне заволодіння транспортним засобом з невеликими збитками зловмисник може просто заплатити штраф. Але якщо збитки від злочину становлять від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – покарання буде суворішим і зловмисника вже можуть позбавити волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.

Положення статті 290 Кримінального кодексу «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» тепер будуть застосовуватись не до всіх транспортних засобів, а лише до тих, яким незаконно заволоділи. Також ця стаття торкнеться «розборок» на яких розукомплектовують крадені авто. За ці злочини передбачена відповідальність: від штрафу 17 тис грн, до п’яти років позбавлення волі. Якщо злочин був скоєний групою осіб – покарання сягає семи років позбавлення волі.

Зміни у статті 250 Кримінально-процесуального кодексу передбачають проведення негласних слідчих дій по вищезгаданій статті 290 Кримінального кодексу.

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