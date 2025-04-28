Верующие немецкого Ганновера пригнали "скорые" армейским медикам

Освящение четырех карет скорой медицинской помощи для эвакуации раненых от стабилизационных пунктов в тыл и двух легковых автомобилей совершил владыка Владимир. Об этом действе сообщила Львовская Архиепархия Украинской греко-католической церкви.

Верующие Ганновера по поводу печальной даты третьей годовщины начала полномасштабной войны в Украине организовали благотворительный концерт-реквием и собрали 57 тысяч евро.

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Как поведали настоятель этого Ганноверского храма отец Роман Максимцив с женой Марией Максимцив и председатель Ротари клуба Ганновер госпожа Мартина Ленк, за эти средства приобрели автомобили, а также медицинское оборудование и средства первой помощи.

Автомобили не новые, но в хорошем техническом состоянии. В сегменте медицинских машин преобладали кареты на шасси уже неоднократно описанных редакцией и знакомых нашим читателям Volkswagen Transporter и Volkswagen Crafter. В группе легковушек также засветился Volkswagen – Golf и Tiguan, описывать которые также нет необходимости.

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"Мы очень благодарны нашим приятелям из Ганновера за автомобили скорой помощи, которые будут спасать жизни людей на востоке, на линии фронта. Сегодня в Украине есть большая потребность в исцелении ран войны, и эти автомобили являются важным инструментом для этого", – отметил при освящении владыка Владимир, благодаря украинской общине в Ганновере.

Присутствие этих автомобилей на площади перед Собором Святого Юра, по словам владыки, является также "хорошим знаком солидарности и свидетельством для наших людей, что есть те, кто готов помочь и поддержать нас".

Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ