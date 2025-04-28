Віряни німецького Ганновера пригнали "швидкі" армійським медикам

Освячення чотирьох карет швидкої медичної допомоги для евакуації поранених від стабілізаційних пунктів у тил та двох легкових автівок здійснив владика Володимир. Про це дійство сповістила Львівська Архиєпархія Української греко-католицької церкви.

Віряни Ганновера з приводу сумної дати третьої річниці початку повномасштабної війни в Україні організували благодійний концерт-реквієм і зібрали 57 тисяч євро.

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Як повідали парох (настоятель) цього Ганноверського храму отець Роман Максимців з дружиною пані Марією Максимців та голова Ротарі клубу Ганновер пані Мартіна Ленк, за ці кошти придбали автомобілі, а також медичне обладнання та засоби першої допомоги.

Автомобілі не нові, але в доладному технічному стані. В сегменті медичних машин переважали карети на шасі уже неодноразово описаних редакцією та знайомих нашим читачам Volkswagen Transporter й Volkswagen Crafter. В групі легковиків також засвітився Volkswagen – Golf та Tiguan, описувати яких також немає потреб.

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"Ми дуже вдячні нашим приятелям із Ганновера за автомобілі швидкої допомоги, які рятуватимуть життя людей на сході, на лінії фронту. Сьогодні в Україні маємо велику потребу у зціленні ран війни, і ці автомобілі є важливим інструментом для цього", – наголосив при освяченні владика Володимир, дякуючи українській громаді в Ганновері.

Присутність цих автомобілів на площі перед Собором Святого Юра, за словами владики, є також "добрим знаком солідарності й свідченням для наших людей, що є ті, хто готовий допомогти й підтримати нас".

Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ