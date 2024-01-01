Весь тираж эксклюзивного Midsummer за четверть миллиона долларов уже раскупили: видео

Разработанную модель начнут тиражировать вручную, она будет иметь алюминиевый кузов и большое количество деревянной отделки салона. Основой стала платформа Morgan Plus Six с шестицилиндровым двигателем от BMW.

Об ограниченной партии в 50 машин уже заговорили, поскольку стать владельцем такой красоты и экзотики уже никому не суждено. Как стало на днях известно, все полсотни машин уже расписаны за клиентами, их имена не афишируются.

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Midsummer – это первая серийная модель со значком Pininfarina Fuoriserie, который намекает на новые проекты кузовов, созданных итальянским дизайнерским домом в сотрудничестве с другими автопроизводителями. Morgan оправданно стал партнером в этом проекте, поскольку имеет давние и славные традиции в производстве кузовов.

По словам представителй компании, внешний дизайн "пересматривает ключевые элементы будущего языка дизайна Morgan, смешанного с чувством и чистотой Pininfarina". Midsummer мгновенно узнается как Morgan благодаря его круглым фарам, длинному капоту и ретро-крыльям. Кузов изготовлен из алюминиевых панелей ручной формовки, на создание каждого из которых требовалось более 250 часов.

Открытая двухместная кабина покрыта более 400 элементами экологически чистого тикового дерева, ламинированных вместе. Сиденья и дверные карты обтянуты кожей, а аналоговые циферблаты созданы эксклюзивно для Midsummer. Наконец, крошечные ветровые стекла обеспечивают вождение под открытым небом.

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Что касается кузова, то он создан на заказ и базируется на алюминиевой платформе Morgan поколения CX, которая используется совместно с существующим Plus Six. Под длинным капотом расположен шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом от BMW, который сочетается исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Midsummer ездит на 19-дюймовых колесах, обутых в шины Michelin Pilot Sport 5, и имеет регулируемые амортизаторы Nitron с индивидуальной настройкой. Morgan планирует сухой вес 1000 кг, подобную массе автомобиля-донора.

Публичный дебют Midsummer состоится на Фестивале скорости в Гудвуде в июле 2024 года. Производство начнется в этом году и планируется завершить в 2025 году, что совпадает со 115-летием Моргана.

Сообщается, что каждая из 50 единиц Midsummer будет стоить около 200 000 фунтов стерлингов, то есть 250 000 долларов.