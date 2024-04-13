Morgan Plus Four образца 1950 года продолжает эволюционировать, становиться лучше и при этом не терять первоначальной оригинальности - такой же стильный, роскошный и обольстительный.

Созданный для современных требовательных потребителей, Morgan Plus Four 2025 года имеет более чистый и простой внешний вид. Модель мгновенно узнается даже несмотря на рестайлинг, хотя и имеет большие фары с интегрированными указателями поворота.

Кстати, новые задние фонари также выполняют роль сигналов поворота. Есть и другие дополнения, которые только улучшают внешний вид.

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Конечно, дополнительные изменения ограничены, но автомобиль оснащен новым передним сплиттером и диффузором с "плавающим цоколем номерного знака". Также заметны новые значки и обновленные алюминиевые зеркала.

Скромные изменения есть и внутри. Там водители найдут обновленный ЖК-дисплей и усовершенствованную аудиосистему Sennheiser. Модель также оснащена новой подсветкой и обновленным брелоком.

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Силовой потенциал обеспечивает 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель TwinPower Turbo от BMW мощностью 255 л.с. (190 кВт / 259 л.с.) и крутящим моментом 350 Нм. Модель оснащена 6-ступенчатой механической коробкой передач.

С таким потенциалом Morgan Plus Four может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды. Максимальная скорость достигает отметки 240 км/ч.

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Plus Four также получил обновленную подвеску с новыми пружинами и амортизаторами. Клиенты могут заказать дополнительный пакет Dynamic Handling Pack, который включает задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также новые пружины с односторонней регулировкой амортизации.

"В то время, как другие модели в нашей линейке предлагают больше возможностей для экспериментов, Plus Four требует более деликатного подхода. Его новые функции и детали достигают кульминации, создавая соответствующую эволюцию и мгновенное впечатление более изысканного, удобного и качественного спортивного автомобиля" – отметил генеральный директор Morgan Массимо Фумарола.

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Здесь есть еще одна интересная деталь: Plus Four стал "первым четырехколесным Morgan, который получил омологацию в Соединенных Штатах с 2006 года".

Фото: Morgan