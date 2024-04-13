Morgan Plus Four зразка 1950 року продовжує еволюціонувати, кращати і при цьому не втрачати первісної оригінальності – такий же стильний, розкішний та звабливий.

Створений для сучасних вимогливих споживачів, Morgan Plus Four 2025 року має більш чистий та простий зовнішній вигляд. Модель миттєво упізнається навіть попри рестайлінг, хоча й має більші фари з інтегрованими покажчиками повороту.

До речі, нові задні ліхтарі також виконують роль сигналів повороту. Є й інші доповнення, що лише покращують зовнішній вигляд.

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Звісно, додаткові зміни обмежені, але автомобіль оснащено новим переднім спліттером і дифузором з "плаваючим цоколем номерного знака". Також помітні нові значки та оновлені алюмінієві дзеркала.

Скромні зміни є і всередині. Там водії знайдуть оновлений РК-дисплей, а також вдосконалену аудіосистему Sennheiser. Модель також оснащена новою підсвіткою та оновленим брелоком.

Continental розробив універсальну шину PremiumContact 7 для будь-яких погодніх умов та типів приводу автомобіля. На мокрій чи сухій дорозі адаптивний дизайн протектора забезпечує надійне зчеплення, чітке керування та моментальне гальмування. Рекламна інформація

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Силовий потенціал забезпечує 2,0-літровий чотирициліндровий двигун TwinPower Turbo від BMW потужністю 255 к.с. (190 кВт / 259 к.с.) і крутний момент 350 Нм. Модель оснащена шестиступеневою механічною коробкою передач.

З таким потенціалом Morgan Plus Four може розганятися від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди. Максимальна швидкість досягає відмітки 240 км/год.

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Plus Four також отримав оновлену підвіску з новими пружинами та амортизаторами. Клієнти можуть отримати додатковий пакет Dynamic Handling Pack, який включає задній стабілізатор поперечної стійкості, а також нові пружини з одностороннім регулюванням амортизації.

"У той час, як інші моделі в нашій лінійці пропонують більше можливостей для експериментів, Plus Four вимагає більш делікатного підходу. Його нові функції та деталі досягають кульмінації, створюючи відповідну еволюцію та миттєве враження більш вишуканого, зручного та якісного спортивного автомобіля" – зазначив генеральний директор Morgan Массімо Фумарола.

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Тут є ще одна цікава деталь: Plus Four став "першим чотириколісним Morgan, який отримав омологацію в Сполучених Штатах з 2006 року".

Фото: Morgan