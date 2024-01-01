Весь тираж ексклюзивного Midsummer за чверть мільйона доларів уже розкупили: відео

Розроблена модель буде тиражуватися вручну, матиме алюмінієвий кузов і велику кількість дерев’яного оздоблення салону. Основою стала платформа Morgan Plus Six з шестициліндровим двигуном від BMW.

Про обмежену партію у 50 машин вже заговорили, оскільки стати власником такої краси та екзотики вже нікому не судилося. Як стало днями відомо, усі півсотні машин вже розписані за клієнтами, їх імена не афішується.

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Midsummer — це перша серійна модель із значком Pininfarina Fuoriserie, який натякає на нові проекти кузовів, що створені італійським дизайнерським домом у співпраці з іншими автовиробниками. Morgan виправдано став партнером у цьому проєкті, оскільки має давні та славні традиції у виробництві кузовів.

За словами представників компанії, зовнішній дизайн "переглядає ключові елементи майбутньої мови дизайну Morgan, змішаної з чуттям і чистотою Pininfarina". Midsummer миттєво впізнається як Morgan завдяки його круглим фарам, довгому капоту та ретро-крилам. Кузов виготовлено з алюмінієвих панелей ручного формування, на створення кожного з яких потрібно понад 250 годин.

Відкрита двомісна кабіна вкрита понад 400 елементами екологічно чистого тикового дерева, ламінованих разом. Сидіння та дверні карти обтягнуті шкірою, а аналогові циферблати створені ексклюзивно для Midsummer. Нарешті, крихітні вітрові скла забезпечують водіння під відкритим небом.

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Щодо кузова, то він створений на замовлення і базується на алюмінієвій платформі Morgan покоління CX, яка використовується спільно з існуючим Plus Six. Під довгим капотом розташований шестициліндровий двигун з турбонаддувом від BMW, який поєднується виключно з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Midsummer їздить на 19-дюймових колесах, взутих у шини Michelin Pilot Sport 5, і має регульовані амортизатори Nitron із індивідуальним налаштуванням. Morgan планує суху вагу 1000 кг, подібну до маси автомобіля-донора.

Публічний дебют Midsummer відбудеться на Фестивалі швидкості в Гудвуді в липні 2024 року. Виробництво розпочнеться в цього року і планується завершити у 2025 році, що збігається зі 115-річчям Моргана.

Повідомляється, що кожна з 50 одиниць Midsummer коштуватиме близько 200 000 фунтів стерлінгів, тобто 250 000 доларів.