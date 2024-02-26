В нынешнюю пятницу могут начаться новые протесты на границе с Украиной: перевозчики из Люблинщины и Подкарпатья готовятся снова блокировать переходы.

Официальных подтверждений этого редакция Авто24 не нашла, но польский радиовещатель RMF FM со ссылкой на свои источники в кругах протестующих об этом уже сообщил.

Как передает корреспондент RMF FM Михал Добролович, перевозчики планируют возобновить протестную акцию 1 марта. Напомним, она официально приостановлена в январе. Скорее всего, автоперевозчики Люблинщины и Подкарпатья перекроют транспортный поток в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Не исключено, что протест коснется и подъезда к переходу в Медике.

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На прошлой неделе министр инфраструктуры Дариуш Климчак в интервью упомянутому ресурсу отметил, что помнит о требованиях перевозчиков. Все они реализуются, проблемы аграриев и перевозчиков чрезвычайно похожи. Однако по другим источникам транспортная отрасль конкретные законодательные акты не получила.

В кругу автоперевозчиков утверждают, что ни законов, ни правил организаторы протестов на Люблинщине и Подкарпатье точно не получили.

На подходе к пункту пропуска "Дорогуск-Ягодин", что считается самым коротким путем между Варшавой и Киевом, снова будет блокада. Фото: Monika Sieradzka/DW

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"Мы имели сообщение от Министерства инфраструктуры, что будет представлен проект закона, который усилит проверки украинских перевозчиков. Прошли следующие недели, а у нас нет проекта, – комментирует Мацей Вронск, президент Ассоциации транспорта и логистики Польши.

По его словам, автоперевозчики все еще протестуют, но неофициально. Эти люди присоединились к протестам фермеров, но уже без своего транспорта.

"Для меня это также абсолютно несерьезно, мы должны дать возможность правительственному управлению реализовать пункты соглашения, заключенного в январе. Я против усиления протестов, я против блокирования дорог, я за решение проблем конкретных общин", – отмечает Вронский.

Ситуация для Украины довольно тревожная. Если до четверга Варшава в этом вопросе ничего не сделает, то масштаб и количество протестов на границе с Украиной может только возрасти. В соответствии с этим начнут расти и убытки Киева.

Похоже, что на границе пройдёт рокировка: фермеров на посту сменят автоперевозчики – всё конкретно по заранее разработанному сценарию. Фото: Tygodnik Poradnik Rolniczy

По мнению экспертов Авто24, фермеры вернутся домой, поскольку с первым потеплением стартуют весенне-полевые работы. Их место займут автоперевозчики. Однако фабула протестов остается неизменной: определенные политические силы очень умело натравливают украинцев и поляков друг на друга, сталкивая их интересы. Такие действия провоцируют не только аграрный кризис и беспорядок в секторе международных грузовых перевозок и логистики, но и наносят ущерб обеим странам.