В нинішню п’ятницю можуть розпочатися нові протести на кордоні з Україною: перевізники з Люблінщини та Підкарпаття готуються знову блокувати переходи.

Офіційних підтверджень цього редакція Авто24 не знайшла, але польський радіомовник RMF FM з посиланням на свої джерела у колах протестувальників про це вже повідомив.

Як передає кореспондент RMF FM Міхал Добролович, перевізники планують відновити протестну акцію 1 березня. Як пам’ятаєте, її офіційно призупинено у січні. Автоперевізники Люблінщини та Підкарпаття перекриють транспортний потік в Гребенному, Дорогуську та Корчовій. Не виключено, що протест торкнеться і під’їзду до переходу в Медиці.

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Минулого тижня міністр інфраструктури Даріуш Клімчак в інтерв’ю згаданому ресурсу наголосив, що пам’ятає про вимоги перевізників. Всі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа. Однак за іншими джерелами транспортна галузь конкретні законодавчі акти не отримала.

У колі автоперевізників стверджують, що ні законів, ні правил організатори протестів на Люблінщині та Підкарпатті точно не отримували.

На підході до пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», що вважається найкоротшим шляхом між Варшавою та Києвом, знову буде блокада. Фото: Monika Sieradzka/DW

"Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проєкт закону, який посилить перевірки українських перевізників. Минули наступні тижні, а у нас немає проєкту, – коментує Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту та логістики Польщі.

За його словами, автоперевізники все ще протестують, але неофіційно. Ці люди приєдналися до протестів фермерів, але вже без свого транспорту.

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"Для мене це також абсолютно несерйозно, ми повинні дати можливість урядовому управлінню реалізувати пункти угоди, укладеної в січні. Я проти посилення протестів, я проти блокування доріг, я за вирішення проблем конкретних громад", – зазначає Вронський.

Ситуація для України доволі тривожна. Якщо до четверга Варшава у цьому питанні нічого не зробить, то масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки зрости. Відповідно до цього почнуть зростати й збитки Києва.

Схоже, що на кордоні пройде рокірування:фермерів на посту змінять автоперевізники – все конкретно по заздалегідь розробленому сценарію. Фото: Tygodnik Poradnik Rolniczy

На думку експертів Авто24, фермери повернуться додому, оскільки з першим потеплінням стартують весняно-польові роботи. Їх місце займуть автоперевізники. Однак фабула протестів лишається незмінною: певні політичні сили дуже вміло нацьковують українців і поляків одне на одного, зіштовхуючи їх інтереси. Такі дії провокують не тільки аграрну кризу й безладдя у секторі міжнародних вантажних перевезень та логістики, але й завдають збитків обом країнам.