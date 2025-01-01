Весовые комплексы WIM с начала года "выписали" 65 миллионов гривен штрафа

Система фиксировала превышение допустимого веса грузовиков, что предотвращает повреждение автодорог и мостов. Как сообщает Государственное агентство восстановления, сейчас в Украине работает 57 площадок WIM.

Самые новые комплексы WIM появились в мае. В Николаевской области начал фиксацию нарушения габаритно-весовых норм WIM 52. Тогда же еще один новый комплекс WIM 84 добавился в Черновицкой области.

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Габаритно-весовой контроль происходит с помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков, благодаря которым система WIM определяет вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Укртрансбезопасности.

Больше всего нарушений система зафиксировала в Киевской (858), Днепропетровской (395) и Полтавской (207) областях.

По данным Укртрансбезопасности, чаще всего система WIM фиксирует превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно (штраф в размере 8 500 грн).

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Система мониторинга нагрузки на ось и общей массы транспортных средств позволяет круглосуточно контролировать движение, автоматически фиксировать нарушения без влияния человеческого фактора и предотвращать разрушение дорог. Речь идет не столько о дополнительных средствах от наложенных штрафов, сколько о сотнях километров сохраненных автодорог.

Всего за четыре года функционирования такой автофиксации бюджет получил 560 586 313 гривен.