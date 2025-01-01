Вагові комплекси WIM з початку року "виписали" на 65 мільйонів гривень штрафів

Система фіксувала перевищення допустимої ваги вантажівок, що запобігає пошкодженню автошляхів і мостів. Як повідомляє Державне агентство відновлення, нині в Україні працює 57 майданчиків WIM.

Найновіші комплекси WIM з’явилися у травні. У Миколаївській області розпочав фіксацію порушення габаритно-вагових норм WIM 52. Тоді ж ще один новий комплекс WIM 84 додався у Чернівецькій області.

Читайте також На найдовшій автотрасі України встановили черговий WIM-портал: що він визначає

Габаритно-ваговий контроль відбувається за допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків, завдяки яким система WIM визначає вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Укртрансбезпеки.

Найбільше порушень система зафіксувала у Київській (858), Дніпропетровській (395) та Полтавській (207) областях.

За даними Укртрансбезпеки, найчастіше система WIM фіксує перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно (штраф у розмірі 8 500 грн).

Читайте також На дорогах України запровадять нову систему вагового контролю WIM

Система моніторингу навантаження на вісь та загальної маси транспортних засобів дозволяє цілодобово контролювати рух, автоматично фіксувати порушення без впливу людського фактора та запобігати руйнуванню доріг. Мова йде не стільки про додаткові кошти від накладених штрафів, скільки про сотні кілометрів збережених автошляхів.

Загалом за чотири роки функціонування такої автофіксації бюджет отримав 560 586 313 гривень.