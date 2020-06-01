Китайским автомобилям в США регуляторы всячески препятствуют для выхода на рынок, а тем временем новый автопроизводитель из Вьетнама нашел себе дорогу в Америку.

Премьеру первого серийного электрокара VinFast планируют провести на автошоу в Лос-Анджелесе, если его не отменят из-за коронавируса. Производство электромобиля стартует в июле 2021 года.

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Компания VinFast отличилась тем, что отдала дизайн всех своих автомобилей итальянцам, а их оценку – будущим покупателям. Так, среди 20 эскизов, созданных студиями Pininfarina, Zagato, Torino и ItalDesign, жители страны могли выбрать два автомобиля, которые и попадут на конвейер. Кроме того, фирма также заручилась поддержкой уважаемых автопроизводителей и поставщиков компонентов для своих авто, среди них: BMW, General Motors, LG Chem.

Сейчас завод VinFast в Хайфоне уже выпускает пару моделей авто – кроссовер Lux SA2.0 и седан Lux A2.0, а также хэтчбек Fadil на заводе в Ханое. Все три модели оснащаются бензиновыми моторами и, по сути, являются перелицованными BMW 5-й серии (F10), BMW X5 (F15) и Opel Karl.

Теперь же речь идет о высоком электрокаре. По предварительным данным, он будет иметь мощность более 400 л.с. и запас хода 500+ км. Известно, что в разработке электромобиля участвует европейская компания EDAG, которая также тесно сотрудничает с китайскими производителями.

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