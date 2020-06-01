Китайським автомобілям у США регулятори чинять різноманітні перепони для виходу на ринок, а тим часом новий автовиробник з В'єтнаму знайшов собі стежку в Америку.

Прем’єру першого серійного електрокара VinFast планують провести на автошоу в Лос-Анджелесі, якщо його не скасують, через коронавірус. Виробництво електромобіля стартує в липні 2021 року.

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Компанія VinFast відзначилась тим, що віддала дизайн усіх своїх автомобілів італійцям, а їх оцінку – майбутнім покупцям. Так, з-поміж 20 ескізів, створених студіями Pininfarina, Zagato, Torino та ItalDesign, жителі країни могли обрати два автомобілі, котрі й потраплять на конвеєр. Крім того, фірма також заручилась підтримкою шанованих автовиробників та постачальників компонентів для своїх авто, серед них: BMW, General Motors, LG Chem.

Наразі завод VinFast у Хайфоні вже випускає пару моделей авто – кросовер Lux SA2.0 і седан Lux A2.0, а також хетчбек Fadil на заводі у Ханої. Усі три моделі оснащуються бензиновими моторами і, по суті, є перелицьованими BMW 5-ї серії (F10), BMW X5 (F15) та Opel Karl.

Тепер же мова йде про високий електрокар. За попередніми данними, він матиме потужність понад 400 к.с. і запас ходу 500+ км. Відомо, що у розробці електромобіля бере участь європейська компанія EDAG, котра також тісно співпрацює з китайськими виробниками.

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