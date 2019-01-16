Не является пропагандой курения. Это видео расскажет о том, как можно найти неисправность во впускной системе автомобиля.

Авторы видео на YouTube-канале "За рулем" рассказывают об интересном лайфхаке для гаражных умельцев.

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Симптомы: двигатель работает неровно, плохо заводится, трудно разгоняет машину, "дрожит", тратит много топлива. Предположительный диагноз – недостаток воздуха в системе впуска. Эксперты ОР рассказывают и показывают, как сделать дымогенератор для проверки системы на герметичность из подручных материалов.

Устройство собрано из подручных материалов и состоит он из двух частей, соединяемых между собой. Первая – кусок трубы с краном, к которому подключен прозрачный шланг со штуцером на конце, вторая – мундштук с резьбовой втулкой, также со шлангом.

В мундштук вставляется прикуренная сигарета, с которой и добывается дым для проверки герметичности системы. Шланг, что отходит от крана, подключается к накачаному колесу автомобиля, создавая нужную тягу.

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