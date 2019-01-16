Це відео розповість про те, як можна знайти несправність у впускній системі автомобіля. Не є пропагандою паління.

Автори відео на YouTube-каналі “За рулем” розповідають про цікавий лайфхак для гаражних умільців.

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Симптоми: двигун працює нерівно, погано заводиться, важко розганяє машину, “тремтить”, витрачає багато палива. Можливий діагноз – нестача повітря в системі впуску. Експерти ЗР розповідають і показують, як зробити димогенератор для перевірки системи на герметичність з підручних матеріалів.

Пристрій зібрано з підручних матеріалів і складається він з двох частин, що з'єднуються між собою. Перша – шматок труби з краном, до якого під’єднано прозорий шланг зі штуцером на кінці, друга – мундштук із різьбовою втулкою, також зі шлангом.

У мундштук вставляється прикурена цигарка, з якої і видобувається дим для перевірки герметичності системи. Шланг, що відходить від крана, підключається до накачаного колеса автомобіля, створюючи потрібну тягу.

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