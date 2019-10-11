Спортсменке ничего не грозит, поскольку выбросы силовой установки кроссовера – это обычная чистая вода.

Даже если вы являетесь счастливым обладателем электрокара с силовой установкой на водородных топливных элементах, не советуем повторять эксперимент, который провели в испанском отделе компании Hyundai с кроссовером Nexo и спортсменкой Миреей Бельмонте.

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Hyundai Nexo, который продается в отдельных странах с марта прошлого года, оснащен силовым агрегатом, который работает на водороде. Вместо ядовитых газов, его установка продуцирует воду.

Некоторые смельчаки-экстремалы даже пробовали пить ее, чего также не советуем делать. Как и то, на что решилась ради рекламы испанская спортсменка.

Справедливо будет сказать, что в стеклянном пузыре она дышала очищенным кислородом, чище, чем тот, которым дышим мы сейчас. Эта демонстрация, безусловно, показывает преимущества транспортных средств, работающих на водородных силовых установках, не требующих тяжелых, дорогих батарей. Водородные топливные элементы также можно заправить за несколько минут, как и обычные машины с ДВС.

Фото: электрокроссовер Hyundai Nexo / Hyundai

Hyundai Nexo в Корее стоит от 64 тысяч долларов, в Великобритании – от 75 тысяч долларов, а в США – самое дешевое, 58 300 за базовую комплектацию.

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