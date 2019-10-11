Спортсменці нічого не загрожує, оскільки викиди силової установки кросовера – це звичайнісінька водяна пара.

Навіть якщо ви є щасливим власником електрокара з силовою установкою на водневих паливних елементах, радимо не повторювати експеримент, який провели в іспанському відділі компанії Hyundai з кросовером Nexo та спортсменкою Міреєю Бельмонте.

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Hyundai Nexo, який продається в окремих країнах з березня минулого року, оснащений силовим агрегатом, який працює на водні. Замість отруйних газів, його установка продукує воду.

Деякі сміливці екстремали навіть пробували пити її, чого також не радимо робити. Як і те, на що наважилась заради реклами іспанська спортсменка.



Справедливо буде сказати, що у скляному міхурі вона дихала очищеним киснем, чистішим за той, яким дихаємо ми зараз. Ця демонстрація, безумовно, показує переваги транспортних засобів, що працюють на водневих силових установках, до того ж не потребують важких, дорогих батарей. Водневі паливні елементи також можна заправити за кілька хвилин, як і звичні машини з ДВЗ.

Фото: електрокросовер Hyundai Nexo / Hyundai

Hyundai Nexo в Кореї коштує від 64 тисяч доларів, в Великобританії – від 75 тисяч доларів, а у США – найдешевше, 58 300 за базову комплектацію.

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