Такой "хронометр" требует точного расчета, слаженности действий и аккуратности от всех его участников.

"Цифровые часы Шломо" – это арт-проект с практическим содержанием, который представляет собой виртуальный часомер в виде видеозаписи.

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Ролик был создан израильским режиссером Рони Азгадом, оператором Давидом Странгмайстером и редактором Дафи Фарбман по заказу прокатной компании Shlomo Sixt, а над всей постановкой работала огромная команда людей и несколько десятков машин.

В видео, от самого режиссера можно увидеть смену времени на "табло" с 23:59 на 00:00.



А ролик, размещенный на YouTube-странице компании Shlomo Sixt, показывает весь съемочный процесс изнутри.



Сколько времени понадобилось для работы над полной версией видео – неизвестно, однако в результате был создан ролик, который крутят на большом экране в Аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.

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