Такий "хронометр" потребує точного розрахунку, злагодженості дій та акуратності від усіх його учасників.

“Цифровий годинник Шломо” – це арт-проект з практичним змістом, що являє собою віртуальний часомір у виляді відеозапису.

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Ролик був створений ізраїльським режисером Роні Азгадом, оператором Давідом Странгмайстером та редактором Дафі Фарбман на замовлення прокатної компанії Shlomo Sixt, а над усією постановкою працювала величезна команда людей та кілька десятків машин.

У відео, від самого режисера можна побачити зміну часу на “табло” з 23:59 на 00:00.



А ролик, розміщений на YouTube-сторінці компанії Shlomo Sixt, показує увесь знімальний процес зсередини.



Скільки часу знадобилось для роботи над повною версією відео – невідомо, однак у результаті був створений ролик, який крутять на великому екрані в Аеропорту імені Бен-Гуріона в Ізраїлі.

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