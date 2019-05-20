Крымский мост – образцово-показательный, хотя и он имеет определенные проблемы. Но инфраструктура других дорог России не обновлялась десятилетиями и напоминает о двух извечных проблемах страны.

Этот мост расположен на Байкало-Амурской магистрали на северо-востоке России. Он является одним из самых страшных в мире.

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Мостовую переправу над рекой Витим в Бурятии начали строить в 1982 году, однако официально до сих пор не ввели в эксплуатацию. Несмотря на этот факт автомобилисты все это время пользуются Куандинским мостом на свой страх и риск. Журнал Ouest-France включил Куандинский мост в топ-10 самых опасных дорог мира.

Фото: Куандинский мост в России / из свободных источников

Длина моста – около полукилометра, а ширина лишь немного больше поперечной базы грузовика. Перил и ограждений на металлическом мосту нет. Основа просто покрыта железнодорожными шпалами, которые никак не закреплены и не соединены между собой. Над рекой гуляет сильный ветер и водителям приходится ехать с открытыми окнами, чтобы снизить парусность машины.

Поселок Куанда, куда ведет этот мост раньше считался "Малой столицей БАМа", а сейчас, как и много других отдаленных поселений, пришел в упадок. Куандинский мост дважды переживал пожар, по слухам его по неизвестным причинам поджигали местные жители.

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