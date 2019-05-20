Кримський міст – зразково-показовий, хоча й він має певні проблеми. Та інфраструктура інших доріг Росії не ладналась десятиліттями і нагадує про дві одвічні проблеми країни.

Цей міст розташований на Байкало-Амурській магистралі на північному сході Росії. Він є одним з найстрашніших у світі.

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Мостову переправу над річкою Вітім у Бурятії почали будувати у 1982 році, однак офіційно і досі не ввели в експлуатацію. Незважаючи на цей факт автомобілісти увесь цей час користуються Куандінським мостом на свій страх і ризик. Часопис Ouest-France включив Куандінський міст в топ-10 найнебезпечніших доріг світу.

Фото: Куандінський міс в Росії / з вільних джерел

Довжина мосту – близько півкілометра, а ширина лиш трохи більша за поперечну базу вантажівки. Поручнів і огорожі на металевому мосту немає. Основа просто вкрита залізничними шпалами, які ніяк не закріплені і не з’єднані між собою. Над річкою гуляє сильний вітер і водіям доводиться їхати з відкритими вікнами, аби знизити парусність машини.



Селище Куанда, куди веде цей міст раніше вважалось “Малою столицею БАМу”, а зараз, як і багато інших віддалених поселень, занепадає. Куандінський міст двічі переживав пожежі, за чутками його з невідомих причин підпалювали місцеві жителі.

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