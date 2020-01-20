Зачем швырять в обшивку багажника диваном или телевизором со скоростью 100 км/ч? Потому что это весело. А еще для демонстрации прочности материала.

Кадры из этого видео станут частью рекламной кампании пикапа GMC Sierra, которая на днях стартует в США и Канаде. В центре ее внимания – панель внутренней обшивки багажного отсека автомобиля, которая способна выдержать выстрелы чем угодно из пневматической пушки.

Также интересно: Шесть электрокаров проверили на запас хода в реальной жизни, результаты оказались неожиданными (видео)

Обшивка называется CarbonPro, представляет собой инновационный композитный материал, сочетающий высокую прочность, устойчивость к механическим повреждениям и низкую массу.

В ролике говорится о том, что во время урагана – не редкого явления в США – любой незакрепленный предмет легко превращается в пушечное ядро. Масса, умноженная на скорость, обеспечивают сногсшибательный пробивной результат. Но не в случае с GMC Sierra CarbonPro, конечно. И почему из такого материала дома не строят?

Панель обшивки CarbonPro весит 28 килограммов – это примерно на четверть меньше, чем аналогичная конструкция из металла. Производитель пикапов также отмечает, что материал устойчив не только к пробоям, даже вмятину оставить на нем достаточно сложно.

General Motors планирует расширить список моделей, для которых будет доступна обшивка CarbonPro, в первую очередь, такая опция может появиться в Chevrolet Silverado.

Также интересно: Что будет с автомобилем, который оказался между двумя грузовиками во время аварии: видео