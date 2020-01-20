Навіщо жбурляти в обшивку багажника диваном чи телевізором зі швидкістю 100 км/год? Бо це весело. А ще для демонстраціїї міцності матеріалу.

Кадри з цього відео стануть частиною рекламної кампанії пікапа GMC Sierra, що днями стартує в США і Канаді. В центрі її уваги – панель внутрішньої обшивки багажного відсіку автомобіля, яка здатна витримати постріли чим завгодно з пневматичної гармати.

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Обшивка називається CarbonPro, являє собою інноваційний композитний матеріал, що поєднує високу міцність, стійкість до механічних пошкоджень та низьку масу.

У ролику йдеться про те, що під час урагану – не рідкісного явища у США – будь який незакріплений предмет легко перетворюється на гарматне ядро. Маса, помножена на швидкість, забезпечують карколомний пробивний результат. Але не у випадку з GMC Sierra CarbonPro, звичайно. І чому з такого матеріалу ще будинки не зводять?



Панель обшивки CarbonPro важить 28 кілограмів – це приблизно на чверть менше, ніж аналогічна конструкція з металу. Виробник пікапів також наголошує, що матеріал стійкий не лише до пробоїв, навіть вм’ятину залишити на ньому досить складно.



General Motors планує розширити список моделей, для яких буде доступна обшивка CarbonPro, в першу чергу така опція може з’явитись у Chevrolet Silverado.

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