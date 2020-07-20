Необычное транспортное происшествие произошло в Японии, недалеко от города Нагоя.

В видео бортовой камеры, размещенном в Twitter, белый минивэн словно столкнулся с невидимой стеной за облаком воды, которая вдруг предстала перед ним.

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Инцидент произошел недалеко от парка Гифу в городе Гифу, близ города Нагоя. При первом просмотре трудно понять, каким образом тяжелый автомобиль могло так подбросить вверх, хотя и заметно, что за мгновение до того он тормозит прямо в повороте. Но поскольку магии не существует, этому должно быть объяснение в рамках законов физики.

Один из возможных ответов состоит в том, что ливневый сток, который протекает под дорогой, вероятно, затопило, что привело к накоплению давления и воды. Минивэну не повезло проехать над люком дренажной системы именно в тот момент, когда его сорвало. Просмотрев видео внимательнее, можно заметить, как из-под асфальта, вместе с потоком воды, выстреливает длинный предмет, похожий на лестницу.

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