Шансы на то, что подобное может случиться, мизерные. Но это произошло дважды!

Чего только не увидишь на дорогах: слепые электрокары на автопилоте и самолеты, что садятся на шоссе, рассыпанные деньги из инкассаторов и разлитый шоколад, двусторонние автомобили и авто, которым сорвало крышу... да что угодно. Даже такую ​​магическую вещь, как коробку, которая прыгает из кузова грузовика!

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Происшествие произошло на провинциальном шоссе 61 на Тайване. Камера видеорегистратора засняла, как из кузова грузовика выпала одна из коробок, отскочила от асфальта и снова оказалась в багажном отсеке. А потом повторила этот трюк еще раз! Разве не магия?

Видео мгновенно стало вирусным и собрало миллионы просмотров, в комментариях зрители выдвигают предположение, что оно сфабриковано, однако другие утверждают, что с пустой пенопластовой коробкой такое, теоретически, вполне могло случиться. А вы как думаете? Пишите в комментариях.

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